Snam, dalla cina ventilatori e mascherine per la protezione civile

MILANO (ITALPRESS) - E' arrivato questa mattina a Milano un volo dalla Cina organizzato da Farnesina e Ambasciata Italiana a Pechino, che trasporta i primi 250 ventilatori polmonari e le 600 mila mascherine acquistati e donati da Snam. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Snam, Marco Alvera'. Il materiale medico sara' distribuito alle strutture sanitarie di varie regioni italiane dalla Protezione Civile, con il coordinamento del commissario straordinario Domenico Arcuri, sulla base delle necessita'. Inoltre sono gia' in magazzino a Pechino altri 450 ventilatori polmonari e 4,5 milioni di mascherine, pronti a partire per l'Italia. Snam donera' complessivamente 625 ventilatori e 600 mila mascherine, nell'ambito dello stanziamento di 20 milioni deciso per l'emergenza coronavirus a favore del sistema sanitario e del settore no profit. La societa' sta inoltre acquistando altro materiale sanitario per conto della struttura del commissario straordinario, con cui ha siglato una lettera di intenti nei giorni scorsi. "Continueremo a mettere le nostre risorse e le nostre competenze al servizio del Paese - ha detto Alvera' - e siamo orgogliosi di poter dare un contributo concreto agli operatori sanitari e al loro straordinario lavoro per superare tutti insieme questo momento di difficolta'". (ITALPRESS). ads/com 31-Mar-20 16:30

