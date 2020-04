Coronavirus, allo Spallanzani continua trend in calo di ricoveri

Sono 197 i pazienti Covid ancora ricoverati allo Spallanzani di Roma, di cui 24 con supporto respiratorio. Lo scrivo i medici dell'istituto di ricerca ne bollettino medico di oggi. Sono previste in giornata ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o pausintomatici, mentre quelli gia' dimessi o trasferiti in altre strutture sono, ad oggi, 180. Continua in maniera significativa, sottolineano dallo Spallanzani, il trend di aumento del numero delle dimissioni in parallelo a un minor numero di ricoverati Covid-19 positivi. Prosegue il progetto regionale di approfondimento epidemiologico e diagnostico avviato nella zona di Contigliano, dove e' stato riscontrato un focolaio nelle settimane scorse, mentre da oggi partira' un approfondimento analogo con i pazienti di Nerola ricoverati al Nomentano Hospital.

