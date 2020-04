Decreto imprese, via libera a "Garanzia Italia" di Sace

SACE si prepara ad attivare "Garanzia Italia", nuovo strumento straordinario per sostenere le imprese italiane nel reperire liquidita' e finanziamenti necessari per fronteggiare l'emergenza Covid-19 garantendo continuita' alle attivita' economiche e d'impresa. Il Decreto Legge in tema di misure per la liquidita' (n° 23 dell'8 aprile) ha infatti stanziato 200 miliardi di euro di garanzie di Stato per sostenere i finanziamenti in favore delle attivita' economiche che, direttamente o indirettamente, hanno subito danni a causa dell'emergenza sanitaria, allo scopo di fronteggiare le carenze di liquidita' e il riavvio della piena operativita'. "In quest'iniziativa, attivata in tempi brevissimi grazie al coordinamento di tutte le istituzioni interessate - si legge in una nota -, SACE interverra' fornendo il supporto operativo necessario, impegnandosi ad emettere la garanzia (Garanzia Italia) contro-garantita dallo Stato a fronte di finanziamenti concessi, alle imprese che ne faranno richiesta, dagli istituti di credito". Lo strumento, che potra' essere richiesto fino al 31 dicembre 2020, sara' disponibile per qualsiasi tipologia di impresa con sede in Italia indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attivita' e dalla forma giuridica. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dalle imprese direttamente alle banche di riferimento, e successivamente sara' la stessa banca ad effettuare la richiesta di garanzia a SACE. Il finanziamento rilasciato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, sara' garantito da SACE e contro-garantito dallo Stato al 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e al 70-80% per le grandi imprese con numero di dipendenti o fatturato superiore. Potra' avere una durata fino a 6 anni, con 24 mesi di preammortamento e importo non superiore al 25% del fatturato del 2019 o al doppio della spesa salariale annuale per il 2019. Potranno essere richiesti anche piu' finanziamenti dalla stessa impresa, sempre nel rispetto di questi limiti. Lo stesso Decreto prevede per tutte le PMI (imprese fino a 499 dipendenti) l'intervento prioritario diretto del Fondo Centrale di Garanzia, a tal fine rafforzato, con garanzia pubblica del 100% per i prestiti fino a 800mila euro. Sono gia' in fase avanzata i lavori con la Task Force con l'Associazione bancaria italiana (ABI), cosi' come i tavoli con i principali istituti bancari, per analizzare e rendere operativi tutti gli aspetti connessi alle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legge, con l'obiettivo di operare congiuntamente per dare attuazione a quanto stabilito in tema di liquidita' per le imprese. Per maggiori informazioni sull'iniziativa e' stato attivato il numero verde 800 020 030 e si puo' consultare il sito www.sacesimest.it nella sezione "Garanzia Italia".

