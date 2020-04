Coronavirus, esce "andra' tutto bene" di elisa e tommaso paradiso

MILANO (ITALPRESS) - Elisa e Tommaso Paradiso hanno messo a disposizione della campagna di comunicazione del governo a sostegno della Protezione Civile il brano inedito "Andra' tutto bene", composto in questi giorni di isolamento forzato in diretta Instagram con i loro fan. Il motto di speranza di questo difficile momento e' diventato cosi' una canzone "di tutti" che accompagnera' la campagna istituzionale promossa dal Ministero per i Beni e le Attivita' culturali e per il Turismo per incentivare le donazioni per affrontare l'emergenza covid-19. Il brano sara' inoltre disponibile da oggi, venerdi' 10 aprile, su tutte le piattaforme digitali. Gli artisti, tutte le societa' editoriali e discografiche e le collecting coinvolte (SIAE, Universal Music Publishing Ricordi Srl, Sogno Meccanico Sas e The Sold Out Music Srl, Universal Music Italia Srl) rinunceranno ai propri proventi che saranno totalmente devoluti alla Protezione Civile rafforzando cosi' l'iniziativa di beneficenza. Inoltre, da domani mattina, un primo video della campagna "Andra' tutto bene" sara' visibile su tutte le piattaforme digitali del Mibact e successivamente negli spazi del servizio pubblico radio-televisivo destinati alle campagne istituzionali. (ITALPRESS). mgg/com 10-Apr-20 12:03

