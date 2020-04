Coronavirus, nel lazio eta' media positivi e' 58 anni, il 36% e' a roma

ROMA (ITALPRESS) - "Dei casi finora confermati di COVID-19 nel Lazio il 28% e' ricoverato in una strutta sanitaria, il 47% e' in isolamento domiciliare e il 4% e' in terapia intensiva. I guariti sono il 15%. L'eta' media dei casi positivi e' 58 anni. Il 51% e' di sesso maschile e il 49% di sesso femminile. I casi positivi sono cosi' distribuiti: il 36,6% e' residente a Roma citta', il 28,5% nella Provincia, il 10,7% a Frosinone, il 6,1% a Rieti, il 6,6% a Viterbo e il 9,2% a Latina. Il 2,2% proviene da fuori regione". Lo rende noto l'Unita' di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. (ITALPRESS). abr/com 10-Apr-20 09:31

