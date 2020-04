Bonomi "lo stato paghi i debiti alle imprese"

ROMA (ITALPRESS) - "Si parla tanto di liquidita'. Lo Stato paghi alle imprese i suoi debiti, non e' piu' rinviabile. Almeno dia la possibilita' di compensarli con i crediti". Lo ha detto il presidente di Assolombarda e neo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, rivolgendosi al ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in collegamento con la stessa trasmissione. "Sono d'accordo con lei, penso che sia uno scandalo che la P.A. abbia un ritardo cosi' grave - ha risposto Patuanelli -, ed e' giustissimo parlare di compensazione diretta. E' la volta buona, bisogna assolutamente farlo". "Confido che questo provvedimento sia nel prossimo decreto", e' l'auspicio espresso da Bonomi, e Patuanelli ha controreplicato: "E' fattibile, bisogna trovare la forma giusta per farlo e ci stiamo lavorando". (ITALPRESS). sat/red 19-Apr-20 22:34

