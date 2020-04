Franceschini "Costruiamo un nuovo rinascimento globale con la cultura"

"Lavoriamo insieme sotto la guida Unesco per trasformare questa crisi drammatica in uno strumento per un nuovo rinascimento globale attraverso la cultura, la ricerca e l'educazione". Questo l'appello lanciato oggi dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, Dario Franceschini, nell'ambito della riunione virtuale dei Ministri della Cultura Unesco convocata dalla organizzazione internazionale per discutere l'impatto della pandemia sul mondo della cultura. L'incontro, voluto come estensione del Forum dei Ministri della Cultura Unesco dello scorso novembre a Parigi, ha permesso di condividere le misure messe in atto nei diversi Paesi per sostenere i lavoratori dell'industrie creative e le istituzioni culturali in questa difficile circostanza. E' stata inoltre l'occasione per incoraggiare lo scambio di esperienze tra i paesi colpiti per primi e quelli in cui la crisi e' ancora in fase di sviluppo per orientare le misure di prevenzione e anticipare o mitigare l'impatto delle misure di contenimento della pandemia. Sono state infine discusse le possibili raccomandazioni per alleviare l'impatto della crisi sanitaria sul settore culturale a breve, medio e lungo periodo.

