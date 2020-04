Nel 2018 piu' contribuenti, solo 6% dichiara oltre 50mila euro

Nel 2019 circa 41,4 milioni di contributi hanno assolto l'obbligo dichiarativo dichiarato d'imposta 2018, direttamente attraverso la presentazione dei modelli di dichiarazione "Redditi Persone Fisiche" e "730", o indirettamente attraverso la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Certificazione Unica - CU). Il numero totale dei contributi e 'aumentato di circa 162.000 soggetti (+ 0,4%) rispetto all'anno precedente. Sono 21,2 milioni le persone fisiche che hanno usato il modello 730 con un aumento di oltre 500.000 contributi rispetto all'anno precedente; 9,6 milioni di soggetti hanno presentato invece il modello "Redditi Persone Fisiche", mentre i dati dei restanti 10,6 milioni di contributi, non collegati a quelli dichiarati, sono stati acquisiti tramite il modello CU compilato dal sostituto dell'imposta. Il reddito complessivo dichiarato dichiarato ammonta a circa 880 miliardi (+42 miliardi rispetto all'anno precedente, + 5%) per un valore medio di 21.660 euro, in crescita del 4,8% rispetto al reddito complessivo medio annuo precedente. L'analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo più 'elevato e' la Lombardia (25.670 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (24.760 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio piu 'basso (15.430 euro). I redditi da lavoro dipendente e da pensione dichiarati circa l'82% del reddito complessivo dichiarato. Il reddito medio piu 'elevato e' quello da lavoro autonomo, pari a 46.240 euro, mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori è pari a 20.940 euro. Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 20.820 euro, quello dei pensionati a 17.870 euro. Analizzando i contributi per fasce di reddito complessivo si osserva che il 44% dei contributi, che dichiara il 4% dell'Irpef totale, si colloca nella classe fino a 15.000 euro; in quella tra i 15.000 ei 50.000 euro si posiziona il 50% dei contributi, che dichiara il 56% dell'Irpef totale, mentre da solo circa il 6% dei contributi dichiarati piu 'di 50.000 euro, versando il 40% dell'Irpef totale

