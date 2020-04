Coronavirus, Bonetti: "centri estivi per i bambini piu' piccoli"

"Il problema dell'estate c'e ', dobbiamo pensare ad attivita' educative, di comunita 'e socialita'". Lo ha detto il ministro alle Pari Opportunita 'e Famiglia, Elena Bonetti, intervenuta su SkyTg24, parlando dell'ipotesi di aprire le scuole in organizzazione per centri estivi per i bambini. "E 'mia intenzione avanzare la richiesta di riapertura delle scuole 0-6 anni in estate per organizzare l'attivita' in piccoli gruppi. Su questo investiremo almeno 35 milioni per costruire una rete organizzata. Ci stiamo predisponendo perche 'questo accada - ha proseguito il ministro Bonetti -, la politica credo richiede dare risposte a problemi ed esigenze. Dobbiamo organizzare il modo più sicuro possibile.

