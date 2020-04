Coronavirus, da Menarini una nuova tecnologia a supporto della ricerca

Menarini Silicon Biosystems, leader globale nella biopsia liquida e nelle tecnologie per l'analisi delle cellule rare, sta esplorando una nuova applicazione per la sua tecnologia Cellsearch. Oggetto della ricerca saranno le cellule endoteliali circolanti. La conta e l'utilizzo di queste cellule, infatti, potrebbe aiutare ad individuare i casi di COVID-19 con un rischio più 'elevato di patologie polmonari e cardiovascolari gravi. L'endotelio e 'un tessuto che ricopre tutti i vasi sanguigni ed e' provato nella letteratura scientifica che quando subisce un danno puo 'rilasciato le sue cellule nel sangue. Il SARS-CoV-2 puo 'attaccare sia le cellule che ricoprono gli alveoli polmonari che le cellule dell'endotelio dei capillari polmonari, impedendo quindi il corretto scambio di ossigeno e anidride carbonica. Il danno all'endotelio potrebbe scatenare una cascata di reazioni pro-infiammatorie nel sangue aggravando il quadro clinico del paziente. L'indicazione del numero di cellule endoteliali nel sangue potrebbe quindi indicare se la condizione del paziente sta peggiorando, fornendo uno strumento di valutazione in piu 'ai medici. "Il sistema Cellsearch insieme al reagente dedicato Kit di cellule endoteliali circolanti, entrambi prodotti nella filiale statunitense di Menarini Silicon Biosystems in Pennsylvania, riescono a catturare e contano le cellule endoteliali circolanti da un campione di sangue - spiega l'articolo in una nota -. Il test, gia 'usato per altre patologie, ha provato un altissimo grado di precisione e di affidabilita' utilizzo di Cellsearch come tecnologia in grado di valutare l'acquisto di COVID-19, in modo da consentire una rapida identificazione dei pazienti a maggior rischio di patologie polmonari e cardiovascolari.

