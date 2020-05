Il calcio pronto a ripartire "segnale per il paese"

ROMA (ITALPRESS) - Il mondo del calcio festeggia. L'annuncio del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e' una boccata d'ossigeno per tutto il movimento e non solo perche' la ripartenza della serie A fissata per il 20 giugno "rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese - il commento del presidente della Figc, Gabriele Gravina - Sono felice e soddisfatto, e' un successo che condivido con il ministro e con tutte le componenti federali. Il nostro e' un progetto di grande responsabilita' perche' investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la Serie A femminile". "Uno sbocco positivo dopo quanto accaduto negli ultimi tre mesi, ora dobbiamo fare le riforme necessarie", sottolinea all'Italpress Cosimo Sibilia, numero uno della Lega Dilettanti e vicepresidente federale. "Abbiamo affrontato con coerenza, determinazione e spirito di servizio - le parole di Paolo Dal Pino, presidente della Lega di serie A - un periodo straordinario, complesso e pieno di ostacoli e pressioni, lavorando sempre con un solo pensiero: il bene del calcio e la difesa del suo futuro, che per la Serie A deve significare tornare a essere il campionato piu' bello del mondo". Scalda i motori anche la serie B che "potra' ripartire il 20 giugno in linea con quanto avevamo deliberato e di questo ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto", annuncia Mauro Balata, massimo dirigente della Lega di B. (ITALPRESS). glb/gm/red 28-Mag-20 21:24

