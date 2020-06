In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 235.278 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+280 rispetto a ieri, per una crescita dello +0,1%; ieri +197). Di queste, 33.964 sono decedute (+65, +0,2%; ieri +53) e 166.584 sono state dimesse (+747, +0,5%; ieri +759). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 34.730 (-532, -1,5%; ieri -615; il conto sale a 235.278 se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I pazienti ricoverati con sintomi sono 4.729 (-135, - 2,8%; ieri -138), di cui 283 in terapia intensiva (-4, -1,4%; ieri -6). Sono sette le regioni che registrano zero nuovi casi di contagio: Abruzzo, Umbria, Calabria, Valle d’Aosta, Sardegna, Molise e Basilicata. Quelle con 1 solo caso riscontrato sono, invece, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Trentino-Alto Adige. l numero di vittime è 65, mentre si registrano oggi zero vittime in 11 regioni: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna. Dei 280 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 194 nuovi positivi (il 69,2% dei nuovi contagi). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I dati regione per regione

Lombardia 90.389 (+194, +0,2%; ieri +125)

Emilia-Romagna 27.928 (+20 , +0,1%; ieri +14)

Veneto 19.187 (+4; ieri +1)

Piemonte 30.869 (+14; ieri +10)

Marche 6.747 (+2 ; ieri +3)

Liguria 9.826 (+14 , +0,1%; ieri +13)

Campania 4.828 (+2, ieri +4)

Toscana 10.144 (+9, +0,1% ; ieri +1)

Sicilia 3.452 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Lazio 7.828 (+16 , +0,2 %; ieri +11)

Friuli-Venezia Giulia 3.284 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.265 (nessun nuovo caso, ieri +7)

Puglia 4.512 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Umbria 1.432 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Bolzano 2.604 (+1 ; ieri +3)

Calabria 1.159 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Sardegna 1.362 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Trento 4.436(+1; ieri +1)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il decimo giorno consecutivo)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il quindicesimo giorno consecutivo)