Punti vendita di prossimita', consorzio europa apre a milano

MILANO (ITALPRESS) - Una colazione, un pranzo o un aperitivo da consumare in loco o take away. O una veloce spesa quotidiana. Tutto questo si potra' fare nel nuovo punto vendita di prossimita' inaugurato oggi a Milano, in via Giovio, da Consorzio Europa, socio di D.IT-Distribuzione Italiana, con 250 negozi dislocati tra Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto e Toscana. La superficie del punto vendita e' di 190 mq, con tutti i reparti a libero servizio, per un assortimento di 3.500 referenze. Prevista a fine luglio una seconda apertura, sempre a Milano, in Viale Bligny. L'insegna "Sigusta Sigma" sintetizza le caratteristiche e il target di un progetto centrato sul valore della prossimita', che in questi mesi di emergenza Covid-19 e' risultato vincente. Oreste Santini, presidente di Consorzio Europa, parla di "un nuovo retail concept che nasce dopo un'attenta analisi del contesto, della concorrenza, dei trend di consumo". Il punto vendita coniuga i benefici di un negozio concepito all'insegna della razionalita', al piacere di fare la spesa o concedersi uno spuntino in un ambiente "anti stress". Consorzio Europa e' una societa' consortile nata nel 1999, con oltre 250 punti vendita soci in gran parte nel Nord Italia. D.IT-Distribuzione Italiana e' il gruppo multinsegna e multibrand che riunisce Sigma, Sisa e Coal. Nel 2019 ha sviluppato un fatturato alle casse pari a circa 3 miliardi di euro. (ITALPRESS). abr/com 25-Giu-20 18:03

