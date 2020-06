Bonaccini "serve un pd con un'identita' piu' forte"

ROMA (ITALPRESS) - Serve un partito "piu' robusto e piu' aperto", ma "mai subalterno a nessuno", un Pd "con un'identita' piu' forte e marcata, basata su idee chiare e riconoscibili. E con un gruppo dirigente aperto a cio' che di meglio la societa' offre. Penso agli amministratori locali, il Pd ne ha tanti, ma anche a donne e uomini che magari non si riconoscono nel partito, ma che sarebbero disposti a impegnarsi per pensare un Paese nuovo". Lo dice il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in una intervista a Repubblica. "Di fronte a un centrodestra che sempre di piu' diventa solo destra populista e sovranista, serve uno schieramento riformista. Ai 5 stelle va posta questa sfida tutti i giorni", continua Bonaccini, che aggiunge: "Quando dico che serve un Pd perno di un campo di forze aperto alle energie del civismo penso a un partito che si mette a disposizione ma che non e' mai subalterno a nessuno". (ITALPRESS). abr/red 28-Giu-20 08:40

