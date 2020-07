Conad, investimenti per 1,5 mld nel prossimo triennio per lo sviluppo

BOLOGNA (ITALPRESS) - Conad ha presentato alla comunita' finanziaria i risultati del bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2019 e approvato dall'assemblea dei soci, e il piano di sviluppo per il triennio 2020-2022. Nel 2019 il fatturato della rete si e' attestato a 14,2 miliardi (+5,9% rispetto al 2018), in costante crescita da dieci anni, passando dai 9,8 miliardi del 2010 agli attuali 14,2 miliardi. Il patrimonio netto aggregato ha raggiuto i 2,6 miliardi (+4% rispetto al 2018) e consente di affrontare con la necessaria solidita' economica un piano di investimenti che, nel triennio 2020-2022, e' di 1,5 miliardi indirizzati all'implementazione degli interventi sulla rete di vendita, all'ottimizzazione dei processi di innovazione e al miglioramento dell'efficienza logistica. In crescita l'utile di esercizio del sistema Conad, che si attesta a 165,9 milioni nel 2019 (+1,43 milioni). "I risultati conseguiti nel 2019 e la conquista della leadership assoluta della Gdo in Italia sono il frutto del nostro modello imprenditoriale cooperativo, in cui a fare la differenza sono i nostri soci imprenditori, la nostra marca e la capacita' di investire nella rete e nell'innovazione", ha dichiarato l'Ad di Conad Francesco Pugliese. "Siamo orgogliosi per quanto conseguito e sappiamo che essere leader comporta grandi responsabilita' soprattutto in un momento estremamente difficile per la vita economica e sociale del Paese. Il nostro impegno - ha aggiunto - sara' ancora piu' forte e non cambiera'". Un trend quello di Conad che prosegue con segno positivo anche nei primi mesi dell'anno in corso. Al 31 maggio, l'andamento del fatturato a parita' di rete fa registrare una crescita del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il trend e' da rapportare anche al perfezionamento dell'acquisto della quasi totalita' delle attivita' italiane della francese Auchan. (ITALPRESS). ads/com 02-Lug-20 14:06

