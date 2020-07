Coronavirus, 138 nuovi contagi e 30 decessi in Italia

ROMA (ITALPRESS) - In Italia si registrano nelle ultime 24 ore 138 nuovi positivi (53 nella sola Lombardia) in calo rispetto a ieri. Aumentano invece i decessi: 30 i morti che porta il numero complessivo a 34.899 Sono questi i numeri del bollettino reso noto oggi dal Ministero della Salute. In totale i contagiati da inizio Covid-19 sono stati 241.956. Il numero di guariti oggi e' di 574, per un totale di 192.815. Cala di 6 il numero di ricoverati (940), mentre scendono di 2 i ricoverati nelle terapie intensive, ora sono 70. Il numero delle persone in isolamento domiciliare e' di 13.232, con un calo di 459 rispetto a ieri. Sei le regioni italiane che non hanno registrato nuovi positivi oggi: si tratta di Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. (ITALPRESS) tai/mgg/red 07-Lug-20 17:44

