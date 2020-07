Centrodestra pronto a incontrare conte la prossima settimana

ROMA (ITALPRESS) - Il centrodestra e' pronto a incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte la settimana prossima. E' quanto si apprende da fonti del centrodestra. Per lo schieramento, infatti, l'ipotesi di organizzare il confronto gia' domani "non e' percorribile per il poco preavviso, per impegni gia' assunti precedentemente e per la scarsa chiarezza con cui Palazzo Chigi ha deciso di informare i leader, ovvero in tempi diversi. I prossimi giorni saranno utili al premier anche per inviare il documento di sintesi dopo gli Stati Generali, documento che sara' la base per il confronto con l'opposizione. Il centrodestra - osservano le fonti - conferma la ferma volonta' di illustrare al governo una serie di misure urgenti: la situazione e' sempre piu' preoccupante anche per l'evidente disfacimento della maggioranza su temi decisivi e urgenti come quelli delle concessioni autostradali". (ITALPRESS). ads/mgg/red 08-Lug-20 18:10

