Paolo sorrentino dirigera' "e' stata la mano di dio", ciak a napoli

ROMA (ITALPRESS) - Il premio Oscar Paolo Sorrentino scrivera' e dirigera' "E' stata la mano di Dio" per Netflix. Il film e' prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, del gruppo Fremantle, e da Paolo Sorrentino. Le riprese partiranno a breve a Napoli. "Sono emozionato all'idea di tornare a girare a Napoli, vent'anni esatti dopo il mio primo film - dichiara Paolo Sorrentino - E' per la prima volta nella mia carriera un film intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso. Sono felice di condividere questa avventura col produttore Lorenzo Mieli, la sua The Apartment e Netflix. La sintonia con Teresa Moneo, David Kosse e Scott Stuber - di Netflix, sul significato di questo film, e' stata immediata e folgorante. Mi hanno fatto sentire a casa, una condizione ideale, perche' questo film, per me, significa esattamente questo: tornare a casa". (ITALPRESS). mgg/red 08-Lug-20 19:02

