Scuola, azzolina annuncia test sierologici e immissioni docenti

ROMA (ITALPRESS) - Test sierologici per tutto il personale scolastico in vista dell'inizio del nuovo anno, in cui sara' garantita l'immissione in ruolo di 78 mila nuovi docenti. Sono queste alcune novita' legate al prossimo anno scolastico, anticipate oggi dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, intervenendo in audizione presso la commissione Cultura del Senato. "Accolgo con favore la possibilita' di svolgere test sierologici su tutto il personale scolastico, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Una misura da me caldeggiata che garantirebbe maggior sicurezza sul rientro a settembre e sulla quale sta lavorando il ministero della Salute, per definire modalita' e tempistiche" ha detto il ministro. "In occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico, sara' curato uno specifico protocollo di sicurezza su modello di quello attuato per gli esami di Stato. Nel Piano Scuola sono state poi indicate diverse possibilita' di soluzione per risolvere le criticita' rilevate", ha aggiunto. In tema di sicurezza, Azzolina ha assicurato che presto verranno definite delle soluzioni sull'uso dei mezzi pubblici da parte degli studenti, che saranno comunque definite a livello locale. Il ministro ha ribadito poi che "la didattica a distanza e' stata uno strumento utile per mantenere il contatto con i nostri studenti e per dimostrare la vicinanza alle loro famiglie. Noi intendiamo valorizzarlo, farne una ricchezza, trasformare l'esperienza avuta in azione educativa oggetto di continuo approfondimento". Infine, Azzolina ha confermato che "a conclusione delle procedure concorsuali avviate dal ministero, avremo garantito l'immissione in ruolo di 78 mila docenti. E' un grande risultato, che ci consentira' di dare stabilita' a un gran numero di docenti e di garantire la continuita' didattica dell'insegnamento per i nostri studenti". (ITALPRESS). trl/ads/red 08-Lug-20 11:36

