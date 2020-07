Conte "da aspi arrivi una proposta vantaggiosa, o sara' revoca"

VENEZIA (ITALPRESS) - "Fra qualche giorno saremo a Genova, li ci sara' l'inaugurazione del Ponte Morandi. In questi giorni ci stiamo sorprendendo che abbiamo realizzato il ponte, con una tale rapidita' che non e' ancora completata la procedura di revoca che terminera' in questi giorni". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in occasione della cerimonia innalzamento delle paratoie del Mose. Il premier auspica che arrivi "una proposta particolarmente vantaggiosa a cui il governo non potra' dire di no, perche' sara' vantaggiosa per la parte pubblica, noi ci occupiamo di tutelare gli interessi dei cittadini italiani. Non possiamo piu' regalare soldi a nessuno men che meno ai privati, o arriva una proposta che non possiamo rifiutare o ci sara' il procedimento di revoca". (ITALPRESS). tan/sat/red 10-Lug-20 11:55

