Coronavirus, capua "ora lo conosciamo, non ripetiamo stessi errori"

ROMA (ITALPRESS) - "Credo che sia chiaro a tutti che questa infezione non andra' via e rimarra' per noi con un po' di tempo. Abbiamo imparato a gestirla, a riconoscerla e a curarla e conosciamo questo nemico che era un nemico sconosciuto fino a sei mesi fa. Adesso lo conosciamo ancora meglio e quindi siamo pronti per tirare fuori il nostro armamentario di conoscenza e di buon senso. Dobbiamo evitare di cadere negli stessi errori, io sono ottimista perche' in Italia ho visto che vi e' un sensibilita' importante delle persone a contribuire a risolvere il problema. La grande sfida e' trovare un modo di essere parte della soluzione e non parte del problema, questo puo' avvenire solo se lavoriamo tutti insieme applicando le misure essenziali per rallentare il contagio, perche' non ci dimentichiamo che non abbiamo azzerato la curva ma la abbia appiattita e questo significa che il virus circola molto meno ma continua a circolare". Lo ha detto a Sky TG24 la virologa Ilaria Capua. "I focolai, se sono focolai asintomatici e soltanto di infezione, sono indicazione di quello che sta accadendo. Il dato da tenere sotto occhio e' il numero di ricoveri in terapia intensiva, che e' calato perche' abbiamo capito come si puo' combattere questo virus e come si puo' rallentare la sua circolazione. Il numero delle infezioni e' un numero che molto probabilmente e' una sottostima, perche' non tutti gli infetti vengono tamponati, ma e' un numero che non ci deve preoccupare", ha aggiunto. (ITALPRESS). ads/com 11-Lug-20 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA