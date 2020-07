ROMA (ITALPRESS) - "220 mila contagi covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero cosi' alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non e' vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualita'". Cosi' il ministro della Salute, Roberto Speranza, su Twitter. (ITALPRESS). sat/red 12-Lug-20 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA