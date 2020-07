Il genoa vince e si rilancia, spal retrocessione piu' vicina

GENOVA (ITALPRESS) - Il Genoa conquista tre punti vitali per la salvezza e affossa la Spal nel trentaduesimo turno di Serie A. Uno degli incontri piu' rilevanti per non retrocedere parla rossoblu: a 'Marassi' vittoria per 2-0 degli uomini di Nicola che volano a quota 30 punti. Decidono la gara, tra prima e seconda frazione, un gol dell'intramontabile Goran Pandev e la perla su punizione di Lasse Schone. Sempre piu' giu' la Spal, alla quale manca solamente l'aritmetica per certificare una ormai piu' che probabile retrocessione in serie B. Non riesce il potenziale sorpasso al Brescia che sarebbe valso almeno il momentaneo addio all'ultima poltrona in classifica. Al 24' e' una giocata a muovere lo score: Iago Falque allunga magicamente per Pandev che si sposta sul piede debole e punisce Letica con un destro perfetto in diagonale. Il Genoa prende fiducia, si lascia alle spalle un pizzico di paura e si guadagna il rigore del potenziale 2-0 dopo il fallo di Reca su Cassata: dal dischetto va lo stesso Iago Falque che pero' si fa ipnotizzare da Letica al 37'. Nella ripresa arriva il raddoppio su calcio di punizione: l'ex Ajax Schone lascia partire un fendente dai 25 metri che va a posarsi sotto l'incrocio per il 2-0 finale. (ITALPRESS). gm/red 12-Lug-20 19:17

