Piero angela torna con superquark

ROMA (ITALPRESS) - Nell'estate di Rai1 torna Piero Angela con una nuova stagione di Superquark, lo storico programma di scienza, natura, storia e tecnologia, in onda domani (15 luglio) in prima serata. Tanti i servizi in sommario. L'Antartide, una terra dove si sopravvive nelle condizioni piu' estreme, e' il primo episodio della straordinaria serie della BBC "Sette continenti un pianeta" proposto da "Superquark". Le spettacolari immagini subacquee mostreranno come la foca di Weddell riesca a sopravvivere grazie ai suoi denti, che usa per rompere il ghiaccio. Sulle isole, piu' libere dal ghiaccio e piu' ospitali, ci sono invece colonie di simpatici pinguini reali e di immensi leoni marini. La troupe della BBC e' riuscita, poi, a riprendere il krill antartico, un minuscolo gamberetto che si riunisce in formazioni sferiche dal diametro chilometrico, masse di crostacei che costituiscono un banchetto per migliaia di pinguini, foche, albatros e balenottere, un vero spettacolo della natura. Con Alberto Angela si torna in Italia, in Val D'Orcia per mostrare lo scheletro fossile di una balenottera del pliocene, scoperta qualche anno fa nelle terre del Brunello. (ITALPRESS). mgg/com 14-Lug-20 20:55

