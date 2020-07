Coronavirus, in aumento i nuovi casi

ROMA (ITALPRESS) - Continua l'aumento dei nuovi contagi da coronavirus in Italia. Sono 230 i nuovi casi (ieri erano stati 163). E' quanto riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute. Il numero totale dei positivi, da inizio pandemia, sale percio' a 243.736. In aumento anche i morti, 20 rispetto ai 13 di ieri. I decessi superano quindi la soglia dei 35 mila (per l'esattezza si attestano a 35.017). In lieve calo il numero degli attualmente positivi, adesso sono 12.473, con un decremento nelle ultime 24 ore di 20. In aumento i guariti, 230 in piu' rispetto a ieri, dato che porta il totale a 196.246. In flessione il numero dei ricoverati, 47 in meno rispetto a ieri: oggi sono 750. Di questi 53 si trovano ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. Infine, per quanto riguarda il numero di coloro che si trovano in isolamento, in tutto sono 11.670, con un aumento di 31 unita'. (ITALPRESS). tai/sat/red 16-Lug-20 18:36

