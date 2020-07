Il mit chiede ad aspi un nuovo piano economico entro il 23 luglio

ROMA (ITALPRESS) - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto ad Autostrade per l'Italia la presentazione entro il 23 luglio del piano economico finanziario nel quale siano riportati puntualmente tutti gli elementi anticipati dal concessionario nella proposta transattiva sottoposta alla valutazione del consiglio dei ministri del 14 luglio. "Nell'ambito della proposta transattiva presentata al Mit sulla quale il Cdm ha deciso, insieme alla proposta relativa all'assetto societario, di avviare l'iter per la definizione formale della transazione - si legge in una nota del Mit -, il concessionario ha confermato la disponibilita' a rivedere il testo di Convenzione e gli impegni economici recependo le indicazioni del governo su alcuni punti specifici e qualificanti. In particolare, e' stata ribadita la volonta' di effettuare interventi compensativi senza effetto sulla tariffa per un importo di 3,4 miliardi e di aggiornare il Piano economico finanziario, assumendo un programma di investimenti sulla rete autostradale pari a 13,2 miliardi di euro, incrementabili fino a 14,5 miliardi, nonche' una consistente riduzione della tariffa. Il Mit e' in attesa di ricevere il Piano economico finanziario per valutarne la rispondenza alle condizioni definite e accettate da Aspi". (ITALPRESS). sat/com 16-Lug-20 18:42

