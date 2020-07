La bcc san marzano punta sulla sostenibilita'

TARANTO (ITALPRESS) - La Banca di Credito Cooperativo San Marzano punta sulla sostenibilita'. Il bilancio 2019 della banca e' stato dedicato proprio ai temi della sostenibilita' ambientale, etica e sociale. Da oltre 60 anni la BCC San Marzano opera al servizio del territorio coniugando la funzione di intermediazione creditizia con la vocazione propria di un'impresa a responsabilita' sociale con 10 filiali, 2530 soci, 104 dipendenti, piu' di 26 mila clienti. Il bilancio 2019 ha registrato impieghi per 275 mln di euro, raccolta per 572 mln di euro, un patrimonio di 55 mln di euro. L'utile ha raggiunto quota 3,4 mln di euro e il CET1 e' oltre il 23%. "La nostra mission - ha spiegato il presidente Emanuele di Palma - e' creare e distribuire valore nel territorio in cui operiamo con un modello di banca improntata sulla sana e prudente gestione nel segno della sostenibilita'. Questa identita' viene confermata anche nel riassetto del Credito Cooperativo con l'adesione al Gruppo Cassa Centrale costituito da 79 BCC con una forte sensibilita' agli aspetti non finanziari, che possono ricondursi ai 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile definiti dall'ONU". (ITALPRESS). abr/com 16-Lug-20 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA