Incendio nella cattedrale di nantes, fiamme circoscritte

PARIGI (ITALPRESS) - E' stato circoscritto il violento incendio sviluppatosi poco prima delle 8 di questa mattina all'interno della cattedrale gotica di Nantes, in Francia. A riferirlo - come riportato dai media francesi - il Dipartimento dei pompieri della Loira Atlantica. Secondo una prima ricostruzione fornita dal capo dei vigili del fuoco Laurent Ferlay e riportata dal quotidiano Le Monde, l'incendio si sarebbe propagato in un punto della chiesa dove e' presente un antico e grande organo andato completamente distrutto. La piattaforma sul quale e' posizionato l'organo ha subito gravi danneggiamenti tanto da rischiare il crollo. Piu' di 100 i pompieri impegnati nel domare il rogo. La prima chiamata era giunta alla centrale operativa alle 7,44 di questa mattina e gia' il dipartimento dei pompieri aveva parlato di un "grande incendio". (ITALPRESS). tai/mgg/red 18-Lug-20 11:23

