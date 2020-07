Contagi in calo: 219. Solo 3 decessi in italia

Al 19 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 e' di 244.434, con un incremento rispetto al 18 luglio di 219 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi e' di 12.440, con un incremento di 72 assistiti rispetto al 18 luglio. Tra gli attualmente positivi, sono 49 (-1) in cura presso le terapie intensive. Mentre 743 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 14 pazienti rispetto al 18 luglio. Invece, 11.648 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 3 e portano il totale a 35.045. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 196.949, con un incremento di 143 persone rispetto al 18 luglio. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 35.525, per un totale di 6.238.049. Si tratta del numero più basso di vittime da febbraio.

‌‌Lombardia Non si è registrato nessun morto per coronavirus in Lombardia, non succedeva dal 22 febbraio, quando morì a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, a 77 anni Giovanna Carminati, la prima vittima lombarda. Con 7.039 i tamponi effettuati, sono stati 33 i positivi registrati di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivì. Rimangono 22 i ricoverati in terapia intensiva, stesso numero di ieri, mentre sono 148 quelli negli altri reparti (-1). Fra i nuovi positivi, 7 sono stati registrati a Bergamo così come a Milano (di cui 4 in città), 6 a Brescia. Nessun caso a Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio.(A