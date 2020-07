Consiglio ue, sassoli "parlamento pronto a non dare il consenso"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Dopo giorni di discussioni, i cittadini europei si aspettano una conclusione all'altezza di questa fase storica. Siamo preoccupati per un futuro che mortifichi la solidarieta' europea e il metodo comunitario. Il Parlamento europeo ha indicato le proprie priorita' e si aspetta che vengano rispettate. Il Quadro finanziario pluriennale deve assicurare nel medio periodo la copertura adeguata delle principali sfide europee, come il Green Deal europeo, la digitalizzazione, la resilienza e la lotta alle disuguaglianze". Lo afferma in una nota il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. "Occorrono subito nuove risorse proprie e una efficace difesa dei principi dello stato di diritto. Inoltre, il Parlamento ha piu' volte chiesto la soppressione dei rebates. Senza queste condizioni il Parlamento non dara' il proprio consenso. Il Covid-19 non si e' esaurito e ci sono nuovi focolai in Europa. E' piu' che mai necessario agire presto e con coraggio", aggiunge. (ITALPRESS). sat/com 20-Lug-20 13:25

