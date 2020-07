Scuola, azzolina "basta toni apocalittici, a settembre si ritorna"

ROMA (ITALPRESS) - "Ci sono tantissimi dirigenti scolastici che stanno facendo un lavoro eccezionale. Stiamo accompagnando le scuole piu' in difficolta' giorno dopo giorno, passo dopo passo. Vorrei che si evitassero allarmismi, non fanno bene a nessuno. A settembre si ritorna a scuola. Basta toni apocalittici". Lo ha detto Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione, ospite di "Zapping" su Rai Radio1. "Con i sindacati - ha spiegato Azzolina - dobbiamo chiudere un protocollo di sicurezza per la riapertura di settembre. Il ministero dell'Istruzione e' pronto da due settimane, stiamo aspettando le ulteriori proposte dei sindacati, va chiuso al piu' presto". Il ministro ha poi sottolineato: "Voglio tranquillizzare tutte le famiglie. Abbiamo tavoli regionali nei quali stiamo lavorando. Stamattina sono stata in Lombardia e ho trovato un buon clima. Le soluzioni si trovano. Molte delle scuole della Lombardia sono gia' pronte, altre si stanno attrezzando. La criticita' emersa e' legata al nodo dei trasporti ma la ministra De Micheli ci sta lavorando. Le famiglie devono stare tranquille perche' a settembre riporteremo tutti a scuola". (ITALPRESS). ym/ads/red 20-Lug-20 20:16

