Marquez ci prova e va a jerez: vuole correre il gp di andalusia

JEREZ DE LA FRONTERA - La folle idea di Marc Marquez di tornare subito in pista prende forma. La Repsol Honda ha confermato che il Cabroncito, operato martedi' per la frattura dell'omero destro, e' partito alla volta di Jerez de la Frontera dove provera' a salire in sella per disputare il Gran Premio di Andalusia, secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGp. Il 27enne pilota spagnolo, a cui e' stata applicata una placca in titanio nell'intervento eseguito a Barcellona dal professor Xavier Mir, si sottoporra' cosi' domani alle visite mediche che stabiliranno se e' idoneo o meno a correre. Un pensiero, quello di ritornare in pista gia' nel weekend, che si e' fatto strada nella mente di Marquez al risveglio dopo l'operazione, quando gli hanno comunicato che il nervo radiale non aveva subito danni dopo lo spettacolare highside di domenica sempre a Jerez, nel finale della gara che ha aperto il Mondiale 2020 dopo il lungo stop causato dalla pandemia. Secondo la stampa spagnola, Marquez - dovesse ricevere l'ok dei medici - salterebbe le due sessioni di libere del venerdi' per andare in pista al sabato e conquistarsi un posto in griglia. L'obiettivo del sei volte iridato della classe regina e' riuscire a guadagnare qualche punto visto che quest'anno il calendario prevede al momento solo 13 gare e nella prima e' rimasto a mani vuote.