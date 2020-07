Pil, confindustria "risalita incompleta per la domanda bassa"

ROMA (ITALPRESS) - Il terzo trimestre del 2020 fara' registrare una variazione positiva del Pil italiano, dopo il minimo della recessione nel secondo. I dati sull'andamento a luglio sono pochi, "ma una risalita e' stata a fatica avviata a maggio-giugno. Tuttavia, e' stata parziale e i rischi che si affievolisca sono alti, lasciando l'attivita' su livelli compressi. Il freno post-lockdown e' la domanda che resta bassa". E' il quadro che emerge dal Rapporto Congiuntura Flash del Centro Studi di Confindustria. La produzione industriale a giugno ha registrato appena un +3,9% (stime CSC), dopo il buon recupero di maggio (e il -43,1% a marzo-aprile): per Confindustria il numero cui guardare e' il -16,9% dai livelli pre-Covid, ricordando che i dati recenti potranno essere rivisti fortemente per ragioni tecniche. Il PMI (Purchasing Managers' Index) continua a indicare a giugno che, nonostante la possibilita' di riapertura ormai completa, la risalita resta parziale sia nell'industria (47,5) che nei servizi (46,4). A luglio la fiducia dei consumatori ha perso terreno e resta molto bassa; nonostante un rimbalzo, i consumi sono al -15% annuo a giugno (stime Confcommercio). Parziale la risalita della fiducia delle imprese; i giudizi sulle condizioni per investire restano negativi nel 2° trimestre, pur meno sfavorevoli; le attese sugli investimenti indicano ulteriore calo (Banca d'Italia). L'export di beni e' ripartito a maggio (+34,6%), ma ancora molto sotto i livelli pre-Covid (-26,1%). Le vendite italiane hanno recuperato rispetto a quelle di Germania e USA. Tengono nei farmaceutici, meno negli alimentari, sono quasi dimezzate in autoveicoli e abbigliamento. Molto deboli i principali mercati. Un graduale miglioramento e' segnalato dagli ordini esteri del PMI (44,5 a giugno). A maggio gli occupati sono calati ancora (-84mila), ma la ricerca attiva di lavoro ha iniziato a risalire (+307mila), buon segnale in prospettiva. "Ci si attende per gli occupati ulteriore discesa ma l'ampio ricorso alla CIG continuera' a salvaguardare posti di lavoro, aggiustando le ore lavorate", sottolinea il CSC. (ITALPRESS). sat/red 24-Lug-20 13:14

