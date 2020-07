Giorgio quagliuolo nuovo presidente di corepla

MILANO (ITALPRESS) - Il neoeletto Cda di Corepla, ha nominato presidente per il prossimo triennio Giorgio Quagliuolo, in rappresentanza delle aziende trasformatrici di materie plastiche. Antonello Ciotti, presidente in uscita e rappresentante dei produttori di materia prima, resta nella squadra con la funzione di vice presidente. Quagliuolo ha appena lasciato la presidenza di Conai per tornare a guidare il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, dopo i due mandati portati a termine nel 2007-2010 e 2013-2016. Imprenditore del settore plastica, fondatore e attuale presidente di Sicon, azienda di famiglia che produce preforme in Pet per il settore bibite e acque minerali, e presidente di Federazione Gomma Plastica, Quagliuolo ha ricevuto di recente anche la nomina a responsabile del gruppo tecnico Ambiente di Confindustria. "Il riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica pone l'Italia fra le eccellenze europee e genera un circuito virtuoso per l'economia del Paese e per la tutela dell'ambiente", afferma Quagliuolo. "Continueremo a lavorare in sinergia con cittadini, imprese e istituzioni per diffondere il valore sociale della sostenibilita' ambientale e sviluppare nuove tecnologie per il riciclo", conclude. Con piu' di 2.500 imprese consorziate della filiera del packaging in plastica, Corepla garantisce che gli imballaggi raccolti in modo differenziato siano avviati a riciclo e recupero con efficienza, efficacia ed economicita'. Nel 2019 sono state oltre 1.370.000 le tonnellate di plastica raccolte in modo differenziato, il 13% in piu' rispetto al 2018. (ITALPRESS). vbo/com 25-Lug-20 08:35

