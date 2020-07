Mafia nigeriana, 28 fermati nel catanese

CATANIA (ITALPRESS) - Gli agenti della polizia di Stato di Catania, su delega della Dda etnea, ha eseguito un fermo nei confronti di 28 persone, prevalentemente nigeriane, appartenenti alla confraternita cultista dei MAPHITE, organizzazione criminale transnazionale, con sede in Nigeria e basi nei paesi europei ed Il 21 luglio scorso e' stata decapitata la cellula operativa siciliana "Family Light house of Sicily", fermando il capo - il Don -, i suoi responsabili di zona ed altri sodali rintracciati nel resto della penisola. Nel corso delle indagini e' stato possibile documentare diversi summit svolti in ore notturne tra i vertici del secret cult. (ITALPRESS). vbo/com 25-Lug-20 09:49

