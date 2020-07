Oggi 255 nuovi positivi in Italia, 5 i decessi

ROMA (ITALPRESS) - Al 26 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus e' di 246.118, con un incremento rispetto al 25 luglio di 255 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi e' di 12.565, con un incremento di 123 assistiti rispetto al 25 luglio. Tra gli attualmente positivi, sono 44 (+3) in cura presso le terapie intensive. 735 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 4 pazienti rispetto al 25 luglio. 11.786 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 5 e portano il totale a 35.107. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 198.446, con un incremento di 126 persone rispetto al 25 luglio. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 40.526, per un totale di 6.560.572.

Per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi per il coronavirus in Lombardia. Restano quindi 16.801 i morti in regione dall’inizio della pandemia. Con 8057 tamponi effettuati, ci sono 74 nuovi casi positivi di cui 11 'debolmente positivì e 12 a seguito di test sierologici. Stabili i ricoverati in terapia intensiva (13), calano quellii negli altri reparti (-9, 139). «Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all’ottimismo», ha commentato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.