Misiani "valutiamo il rinvio delle cartelle esattoriali"

ROMA (ITALPRESS) - "Ad agosto ci saranno novita' importanti per molti contribuenti. Vogliamo riprogrammare le scadenze fiscali, permettendo a chi doveva versare a settembre le imposte di marzo, aprile e maggio che erano state sospese di avere molto piu' tempo per farlo: la meta' entro il 2020 e l'altra meta' nei due anni successivi". Lo ha detto ai microfoni di Rainews24 il viceministro dell'Economia Antonio Misiani. "Stiamo anche valutando un'ulteriore misura: il rinvio fino a novembre dell'emissione delle cartelle esattoriali. Abbiamo un obiettivo: aiutare i contribuenti in una fase economica difficile", ha aggiunto. (ITALPRESS). sat/red 26-Lug-20 16:33

