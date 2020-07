Centrodestra a conte "non voteremo lo scostamento di bilancio al buio"

MILANO (ITALPRESS) - "Oggi il governo ci chiede ancora una volta di consentire, in Parlamento, un nuovo scostamento di bilancio. Una misura grave, di fronte alla quale ancora una volta siamo pronti a fare la nostra parte, ma questa volta, signor Presidente del Consiglio, non lo faremo al buio. Non consentiremo che le risorse degli italiani, il denaro dei nostri figli, venga sperperato in operazioni assistenziali o addirittura clientelari mentre il Paese soffre". Lo scrivono in una lettera al "Sole 24 Ore" i leader del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. "Lei, Presidente Conte, finora non si e' espresso su come l'Esecutivo intenda impiegare queste nuove ingenti risorse. Ci aspettiamo - aggiungono - che il Governo lo faccia in aula e sulla base di questo l'opposizione unita decidera' come comportarsi. Lo decideremo in base alla disponibilita' ad accogliere alcune proposte che consideriamo imprescindibili, per restituire una speranza alle categorie economiche in difficolta'". (ITALPRESS). fsc/com 29-Lug-20 09:39

