Immigrazione, de micheli "con tunisia attivati canali diplomatici"

PALERMO (ITALPRESS) - "Il tema dell'immigrazione, soprattutto in questi giorni, risente di quanto si sta realizzando in Tunisia, dove come governo stiamo attivando una serie di canali diplomatici". A dirlo il ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli, parlando con i giornalisti a Palazzo dei Normanni, a Palermo. "Le attivita' che stanno svolgendo a mare gli uomini della Guardia costiera - aggiunge -, di cui mi onoro di essere al vertice, e' straordinaria, sia quando si tratta di sicurezza sia quando si tratta di solidarieta'. E penso che anche i siciliani siano molto grati del loro impegno". (ITALPRESS). mer/vbo/r 31-Lug-20 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA