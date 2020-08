Torregrossa risponde a Leris, Brescia-Samp 1-1

BRESCIA (ITALPRESS) - Termina con un pareggio il campionato di Brescia e Sampdoria. Allo Stadio Rigamonti, i blucerchiati vanno avanti nel primo tempo con il gol di Leris, poi si fanno riprendere dal rigore di Torregrossa ad inizio ripresa per l'1-1 conclusivo. Gastaldello saluta il calcio giocato: futuro da allenatore per lui. Claudio Ranieri archivia a quota 42 punti la rimonta in classifica che ha permesso ai blucerchiati di ottenere una salvezza pressoche' tranquilla. Nessun miracolo in corsa invece per Diego Lopez che ferma il suo Brescia a 25 punti. Penultimo posto dietro alla Spal per i lombardi che salutano il massimo campionato italiano e l'anno prossimo ripartiranno dalla Serie B. Al 26' il primo colpo di scena: Vieira calcia dal limite dell'area e trova l'opposizione di Gastaldello che blocca il pallone allungando il braccio. Fabbri concede il rigore poi fallito da Fabio Quagliarella a portiere spiazzato. Il Brescia risponde colpendo un palo con Zmrhal al 35'. Al 41' la rete del vantaggio blucerchiato con Leris. Nella ripresa Falcone atterra Aye' in area: nessun dubbio per l'arbitro che assegna il rigore poi realizzato con freddezza da Torregrossa al 49'. Negli ultimi 20 minuti c'e' spazio per il secondo palo di giornata di Zmrhal e per l'espulsione per doppia ammonizione del giovane Askildsen. (ITALPRESS). gm/red 01-Ago-20 20:07

