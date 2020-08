Coronavirus, 239 nuovi casi e 8 decessi

ROMA (ITALPRESS) - Al 2 agosto, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 e' di 248.070, con un incremento rispetto al 1° agosto di 239 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi e' di 12.456, con un decremento di un assistito rispetto al 1 agosto. Tra gli attualmente positivi, sono 42 (-1) in cura presso le terapie intensive. 708 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 3 pazienti rispetto al 1 agosto. 11.706 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 8 e portano il totale a 35.154. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 200.460, con un incremento di 231 persone rispetto al 1 agosto. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 43.269, per un totale di 6.916.765. (ITALPRESS). spf/mgg/red 02-Ago-20 17:28

