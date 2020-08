Aeroporti, a luglio confermato trend di crescita per il traffico aereo

ROMA (ITALPRESS) - A luglio l'Enav ha gestito quasi il triplo dei voli rispetto a giugno, con oltre 75.200 movimenti per una media giornaliera pari a 2.428 voli e un picco massimo, registrato il 31 luglio, di 3.061 voli, a conferma del trend di crescita del traffico aereo in Italia. A giugno sono stati gestiti, invece, poco piu' di 26.000 movimenti con una media giornalieri di 866 voli. I 75.200 movimenti gestiti da Enav a luglio sono cosi' suddivisi: il 46% voli internazionali (arrivo o partenza da uno scalo estero); il 24,6% voli nazionali (arrivo e partenza su aeroporti italiani); il 29,3% sorvoli (aerei che attraversano lo spazio aereo italiano senza scalo). Aluglio e' stato recuperato circa il 40% del traffico del 2019 che, va ricordato, e' stato un anno record per il trasporto aereo in Europa e soprattutto in Italia. Giugno, invece, si e' chiuso con il 15% del volato dello scorso anno. Viene dunque confermato il trend di costante crescita del traffico con previsioni positive anche per agosto che ha mostrato i primi segnali concreti gia' nelle giornate di sabato 1° agosto con 3.626 voli e domenica 2 agosto con 3.508, per un recupero del 50% del volato del 2019. La progressiva ripresa dei voli sullo spazio aereo italiano e' in linea con l'aumento registrato a partire da giugno anche nel resto d'Europa e, secondo le stime di Eurocontrol, ad agosto, si dovrebbe recuperare oltre il 50% dei volumi di traffico del 2019. (ITALPRESS). ads/com 04-Ago-20 10:12

