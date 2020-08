Franceschini "20 mln per le mostre annullate e rinviate per covid"

ROMA (ITALPRESS) - "20milioni di euro per le mostre d'arte cancellate, annullate o rinviate a causa dell'emergenza sanitaria". E' questo il valore del decreto che il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato oggi utilizzando le risorse del "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali" istituito dal Decreto Rilancio. "Ai 150 milioni di euro gia' autorizzati per sostenere i musei statali e i musei privati - ha detto il Ministro Franceschini - si aggiungono adesso ulteriori 20 milioni di euro per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di mostre. Con questo decreto prosegue l'impegno a sostegno dei settori del mondo dell'arte che stanno ancora attraversando un momento difficile anche in questa fase di ripartenza". I 20 milioni di euro sono destinati agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno una mostra d'arte in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020. Possono presentare domanda i soggetti la cui attivita' prevalente sia l'organizzazione di mostre d'arte e i soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attivita' riguardanti mostre d'arte. Per richiedere i finanziamenti i soggetti devono avere i seguenti requisiti: sede legale in Italia; essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa; assenza di procedure fallimentari; assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni. (ITALPRESS). mgg/com 04-Ago-20 16:43

