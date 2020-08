Intesa sp, messina "micciche' profilo migliore per essere ad di ubi"

TORINO (ITALPRESS) - "Come nuovo ad di Ubi, serve una persona che sappia guidare con successo organizzazioni complesse e squadre con persone da motivare. A questa caratteristiche, mi pare corrisponda perfettamente Gaetano Micciche'. Mi fido ciecamente di lui, con cui lavoro da molti anni. Sara' il consiglio di Ubi a doverlo designare, ritengo che possa aiutarmi. Ha tutte le caratteristiche per svolgere questo ruolo, il 6 agosto ci sara' il cda e vedremo". Cosi' Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, in merito alla nomina del nuovo amministratore delegato di Ubi Banca fino alla fusione fissata ad aprile del 2021. (ITALPRESS). jp/mgg/red 04-Ago-20 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA