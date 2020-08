Salgono i nuovi casi, +402 (18 in più rispetto a ieri). Due regioni senza nuovi contagi

Aumento dei contagi in Italia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 402, 18 in più rispetto a ieri. Un numero che porta a 249.204 il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia. Diminuiscono i decessi, 6 contro i 10 registrati ieri. Lo riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Nelle terapie intensive ci sono 42 pazienti, uno in più di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.890, 49 in più rispetto a mercoledì mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali sono due in meno: dai 764 di ieri ai 762 di oggi.

Due sole le regioni senza nuovi casi - Basilicata e Molise - mentre in Lombardia sono 118, il 29,3% del totale. Alti anche i numeri di Emilia Romagna e Veneto - con 58 casi ciascuno - e della Sicilia, con 30 nuovi casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 58.673, poco più di duemila più di ieri.

