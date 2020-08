Referendum, bonaccini "sì al taglio dei parlamentari"

ROMA (ITALPRESS) - "In realtà la riduzione del numero dei parlamentari è nel programma del centrosinistra da quasi trent'anni e io non ho cambiato idea. Avrei preferito accompagnare a questa riforma quella del bicameralismo differenziato, così come reputo necessaria una legge elettorale conseguente". Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna. "Ma resto favorevole - aggiunge - ad avere un Parlamento meno pletorico e più linea con le altre democrazie europee"."Ribadisco - aggiunge Bonaccini - che una nuova legge elettorale e' necessaria, ma dubito che si riesca a procedere in tempi cosi' rapidi. Confermo anche che in questo momento le risposte economiche e sociali sono molto piu' urgenti di quelle istituzionali, pur importanti". (ITALPRESS). mgg/red 07-Ago-20 09:09

