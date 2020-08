Università, manfredi "riparte in presenza al 50%"

ROMA (ITALPRESS) - Per le università "si riparte in presenza con un affollamento delle aule al 50%. Questo determinerà un modello di organizzazione che terrà molti studenti in aula e una parte che dovrà seguire online a seconda delle esigenze". Lo ha detto Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca, ospite di Agorà estate su Rai 3. "Ci sono gli studenti stranieri - ha continuato - che hanno difficoltà ad arrivare in Italia e ci sono tanti fuorisede, quindi si cercherà di garantire un'organizzazione molto flessibile". Per Manfredi, "la didattica a distanza integrata nella didattica in presenza consente di arrivare a una parte della popolazione che non potrebbe seguire in presenza, per esempio gli studenti lavoratori. L'integrazione tra questi due strumenti può essere un pezzo del futuro dell'università". (ITALPRESS). ym/mgg/red 07-Ago-20 11:50

