Dl agosto, gualtieri "dal governo prova di coesione e determinazione"

ROMA (ITALPRESS) - "Con l'approvazione ieri sera del decreto Agosto, il Governo ha dato una nuova prova di coesione e determinazione a proseguire l'azione di sostegno all'economia". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sottolineando che "i dati incoraggianti sulla ripresa della produzione ci dicono che gli interventi fin qui varati hanno contribuito in modo determinante a contenere l'impatto della crisi e a porre le condizioni di un rilancio dell'economia, reso possibile innanzitutto dallo straordinario impegno dei lavoratori e delle imprese". Per Gualtieri "occorre proseguire in questa direzione, continuando ogni sforzo per non lasciare indietro nessuno e al tempo stesso orientando le misure nella direzione della crescita, dell'occupazione e di una maggiore selettività degli interventi". "Il nostro obiettivo - conclude Gualtieri - è una strategia di lunga durata, con interventi che producano effetti sistemici per la nostra economia. La prossima tappa è ora il piano di investimenti e riforme connesso al programma Next Generation Eu. Con l'impegno di tutti, l'Italia potrà uscire da questa crisi più coesa e più forte di prima". (ITALPRESS). fsc/red 08-Ago-20 12:34

