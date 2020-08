Investita mentre attraversa la strada, muore 15enne a napoli

NAPOLI (ITALPRESS) - Una ragazzina di 15 anni è morta investita mentre attraversava la strada in compagnia di un'amica. Il tragico incidente si è verificato questa notte in piazza Carlo III a Napoli. Secondo una prima ricostruzione la quindicenne e l'amica di 14 anni stavano attraversando la strada nei pressi del cordolo su via Foria, lato Albergo dei Poveri, quando sono state investite da un'auto con alla guida un 21enne. La 14enne è stata ricoverata al Cardarelli per una serie di fratture, mentre per l'amica non c'è stato nulla da fare. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso e ha chiamato il 118. Il ragazzo - sottoposto ai test per verificare l'eventuale consumo di alcol e droga - risulta indagato per omicidio stradale. (ITALPRESS). tai/fsc/red 08-Ago-20 12:44

