Over edizioni e censis, libri sul cambiamento della società post covid

ROMA (ITALPRESS) - La casa editrice oVer Edizioni e il Censis hanno avviato una nuova collaborazione per capire, attraverso la pubblicazione di saggi, ricerche e rapporti sempre attuali, come è destinata a cambiare la nostra società dopo il Covid-19, che ha modificato stili di vita e abitudini. La Collana nasce con tre significativi titoli dedicati ai temi della silver economy, del lavoro e dell'agricoltura tutti accomunati dall'analisi delle conseguenze dirompenti della pandemia. Titoli che il Censis ha sviluppato insieme al sindacato UGL, a Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management e alla Fondazione Enpaia, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura. oVer Edizioni ha quindi voluto divulgare le ricerche con l'obiettivo di proporre nuove strategie di rilancio del sistema Paese. Con il Rapporto dal titolo "Italiani, lavoro ed economia oltre l'emergenza Covid-19", UGL e Censis hanno analizzato le modalità con cui gli italiani sono entrati e stanno affrontando l'emergenza. Per vincere questa guerra ognuno dovrà fare al meglio la propria parte, evitando la deriva della disuguaglianza sociale e lo spreco di risorse. Un dato inquieta e riguarda la preoccupazione per il lavoro, che resta incerto, con il 57,1% pessimista sul proprio avvenire. Insieme a Tendercapital, invece, nel volume "La silver economy e le sue conseguenze nella società post Covid-19", il focus è stato sui più longevi e ha evidenziato una pericolosa spaccatura intergenerazionale tra gli over 65, mediamente in buona salute, solidi economicamente, con vite appaganti e una riconosciuta utilità sociale e i giovani. Un rancore sociale, alimentato e legittimato da una inedita voglia di preferenza generazionale nell'accesso alle risorse e ai servizi pubblici, legata alla visione del longevo come privilegiato dissipatore di risorse pubbliche. Infine la ricerca condotta con Enpaia, dal titolo "Il valore dell'agricoltura per l'economia e la società italiana post Covid-19", nella quale si racconta il valore economico e sociale dell'agricoltura, per capire se questo settore può rappresentare uno dei motori di crescita nel Paese e favorire il rilancio dell'occupazione dopo questa profonda crisi mondiale. Una ripresa è possibile: il 96,1% degli italiani, infatti, reputa l'agricoltura importante per l'economia italiana, per l'86,5% è fonte di posti di lavoro e per il 90,9% è utile alla promozione turistica dei territori. "La nostra casa editrice vuole analizzare l'attualità basandosi su ricerche e studi qualificati grazie alla collaborazione con il Censis - spiega Attilio Lombardi, fondatore della oVer Edizioni - e l'obiettivo è quello di offrire ai lettori spunti di riflessione sulle sfide che ci attendono in futuro. È soprattutto su lavoro ed economia che occorre soffermarsi, per costruire basi più solide, rivalutando settori un po' trascurati come appunto l'agricoltura". Gli ebook sono scaricabili dalle piattaforme: Feltrinelli, IBS, Kobo, Mondadori e Apple. (ITALPRESS). fsc/com 08-Ago-20 08:11

